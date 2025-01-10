Yazar Selim İleri’ye veda: Edebiyat hafızası derin bir kalemdi

Ünlü romancı Selim İleri İstanbul'da vefat etti. 75 yaşındaki İleri'nin kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu. Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in de arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı. Radyo ve televizyonlarda kültür-sanat programları sundu.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedilecek.
'EDEBİYAT HAFIZASI DERİN BİR KALEMDİ'
Tam bir İstanbul aşığı olan usta kalemin vefatının ardından sanat ve edebiyat dünyasından baş sağlığı mesajlar yağdı.
CANAN BARLAS: "Aramızdan bir edebiyat devi ayrıldı. Onun zarif ruhunun muzip bakışlarının kanımızı kaynattığı anları hep anacağız."
HÜLYA KOÇYİĞİT: "Ah canım dostum. 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük mutluluktu. Aramızdan ayrılsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin."
KEREM ALIŞIK: "Kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı.
Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı...
Mekanı cennet olsun."
BURCU KARA: "Dünyaya güzel şeyler bırakabilmek ve gidince güzel anılabilmek ne güzel."