Yazar Selim İleri’ye veda: Edebiyat hafızası derin bir kalemdi

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedilecek.

'EDEBİYAT HAFIZASI DERİN BİR KALEMDİ'

Tam bir İstanbul aşığı olan usta kalemin vefatının ardından sanat ve edebiyat dünyasından baş sağlığı mesajlar yağdı.

CANAN BARLAS: "Aramızdan bir edebiyat devi ayrıldı. Onun zarif ruhunun muzip bakışlarının kanımızı kaynattığı anları hep anacağız."





HÜLYA KOÇYİĞİT: "Ah canım dostum. 'Hiçbir Gece' filminde seninle çalışmak ne büyük mutluluktu. Aramızdan ayrılsan da edebiyat ve sinema dünyasına katkılarınla nesiller boyu yaşamaya devam edeceksin."





KEREM ALIŞIK: "Kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romandı, romancıydı.



Senarist, eleştirmen, kısaca yazandı, yazardı. Bir edebiyat hafızasıydı. Tevazuydu, nezaketti, zarafetti... Kırık bir aşk hikayesiydi ama kimseyi kırmazdı...



Mekanı cennet olsun."

BURCU KARA: "Dünyaya güzel şeyler bırakabilmek ve gidince güzel anılabilmek ne güzel."