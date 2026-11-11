Yazarlar korsan kitaplara ‘dur’ dedi: Rami Kütüphanesi’nde büyük buluşma

Türkiye'deki yayımcı meslek birliklerinin öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hayata geçirilen "Kitabın Hakkını Ver" kampanyası, telifsiz kitap kullanımına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Kampanyanın üstlenici kuruluşları arasında; Ders ve Kültür Kitapları Yayıncıları Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (DEKMEB), Eğitim Yayıncıları Meslek Birliği (EĞİTİMYAYBİR), Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) ve Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği (YAYBİR) yer alıyor.

PROGRAMA İSKENDER PALA VE AHMET ÜMİT DE KATILDI

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen kampanyanın lansman programında, İskender Pala ve Ahmet Ümit başta olmak üzere yazarlar ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Konuşmacılar, kampanyanın temel hedeflerinden biri olan telif hakkı bilinci ve farkındalığı oluşturmak konusunu ele aldı.

'EDİTÖR VE ÇİZERLERİ DE BEKLİYORUZ'

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Burhan Genç şu ifadeleri kullandı: "20 yıl içinde onlarca farklı kampanyayla korsana karşı farkındalık oluşturmak, telif bilincini yerleştirmek ve pekiştirmek için pek çok çalışma yaptık. Bu çalışmalarımız, daha önce konuşmacılarımızın da dediği gibi, bir yanda adli ve hukuki süreçler, bir yanda da bilinçlendirme süreçleri olarak devam ediyor. Bu kampanya, dört meslek birliğinin bir araya gelmesi ve Kültür Bakanlığımızın önemli destekleriyle oluşturulması açısından önem kazanıyor. Özellikle bu kampanyada editör ve çizer dostlarımızı da kampanyanın destekçisi ve paydaşı olmaya bekliyoruz."

'26 KİTABIN 26'SI DA KORSAN OLUR MU?'

Yazar Ahmet Ümit, şunları söyledi: "Ankara'da farklı korsan, Antalya'da farklı korsan, İstanbul'da farklı korsan… Yirmi altı kitabın yirmi altısı korsan olur mu? Birtakım insanlar, sadece kârları için bunu dinamitliyorlar. İnsanların eğitilmesi lazım. Yasal boşlukların kaldırılması lazım. Hepsi birlikte ele alınması lazım. Bu kampanya çok önemli. Çok büyük destek veriyorum. Sadece mağdur bir yazar olarak değil, kültürümüze, edebiyatımıza yönelik bir saldırı söz konusu olduğu için her zaman yanınızda olurum. Belli ki kısa sürede sonuç alamayacağız ama duyarlılığı artırmaya devam edeceğiz."

'KİTABIN 10'UNCU GÜNÜNDE KORSANIYLA KARŞILAŞIYORUM'

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, şu ifadeleri kullandı: "Bu programları çoğaltalım. Farkındalığı artırmamız lazım. Ben bir yazar olarak yılda 2 bin 500 saat kimseye randevu vermiyorum, seyahate çıkmıyorum, bir yere gitmiyorum. Çoluk çocuğumdan zaman çalıyorum, bir kitap yazıyorum. Yazdığım kitabın onuncu gününde korsanıyla karşılaşabiliyorum. Helali hoş olsun diyemiyorum. Korsan kitap almaya alışan on beş yaşındaki bir delikanlının gelecek hayatındaki ahlaki sorumlulukları yahut duyarlılıkları veyahut da vicdan olgusu ona göre oluşmaya başlıyor. Bunun da önünü kapatmamız lazım."

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ BİR ARAYA GELMEK'

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz şu açıklamalarda bulundu: "Bana göre en önemli konu, tartışmasız, istisnasız, meslek birliklerimizin konsolide olması, bir araya gelme kabiliyeti. Zaman zaman bu konuda başarılı olduk geçtiğimiz dönemlerde. Ve her başarılı olduğumuz dönemde de sonuç elde ettik."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör