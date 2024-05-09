Yazıklar olsun

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TESKİ) ait aracın Ergene ilçesinde dereye atık boşaltırken görüntülendi. Dereye atık bırakıldığını gören mahalle sakinleri, o anları kameraya alarak yetkilileri arayarak ihbarda bulundu. Belediyenin TESKİ Aracı, dereye atık su boşaltması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi. O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerinin telefonlarını açmadığını da ifade etti.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) yazılı aracın dereye atık boşaltmasının sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler, atığın boşaltıldığı bölgede inceleme yaparak numune aldı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyeye ait su ve kanalizasyon idaresinin adı yazılı vidanjörle Çorlu Deresi'ne atık bırakılmasıyla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, görüntülerin ihbar kabul edildiği belirtildi. Aracın hizmet alımı yapılan şirkete ait olduğu ifade edilirken açıklamada şunlar kaydedildi:"Belediyemiz mülkiyetinde olmayan bir kanal temizlik aracının Sağlık Mahallesi civarında tank temizliği yaptığı tespit edilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından hizmet alımı yoluyla dışarıdan kiralanan araç yüklenici firmaya aittir. İlgili firma ve firma çalışanı hakkında tüm yasal işlemler derhal yapılmıştır. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tutanakları ile belediyemizce tutulan tutanaklar da aynı mahiyettedir. Yapılan işlemlerle ilgili neticeden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."