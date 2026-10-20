Yazılı Kanyon’da can pazarı

Isparta'da Yazılı Kanyon'da yapılan tatbikat organizasyonu can pazarına dönüştü. Olay, 18 Ekim'de Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde meydana geldi. Sosyal medya üzerinden yapılan tatbikat organizasyonuna katılmak için 17 Ekim'de İstanbul'dan Yazılı Kanyon'a gelen 14 kişilik İHH ekibi, Yeşildere Köyü civarında kayboldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çevre arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekibin kaybolması üzerine 112 ve AFAD ekiplerine ulaşarak yardım isteyen İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un yağış nedeniyle debisi yükselen dereyi geçmeye çalışırken düşerek suya kapıldığı ve hayatını kaybettiği belirtildi. Çalışmalar sonucu Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 13 kişiden 3'ü önceki gün kurtarıldı. Bölgenin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle ara verilen çalışmalara dün sabah saatlerinde yeniden başlandı. Çalışmalara 11 ilden 204 personel, 1 helikopter, 8 dron ve 54 araç katıldı.





DRON İLE YER TESPİTİ YAPILDI

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği operasyonda dron ile yapılan aramalarda 10 gönüllünün yeri tespit edildi. Gönüllülerin bulunduğu noktaya dron ile yiyecek ve içecek gönderildi. Yağış nedeniyle kanyondaki suyun yükselmesi ve bölgenin sarp yapısının etkisiyle kurtarma çalışmaları güçlükle yürütüldü. Ekiplerin özverili çalışması sonucu mahsur kalan 10 kişi de kurtarılarak, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

BİR ÇOCUK BABASI

OLAYDA hayatını kaybeden İHH eğitmeni Sinan Yavuz'un, Küçükçekmece İHH Temsilciliği ekibinden olduğu öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Sinan Yavuz'un cenazesi İstanbul'a gönderilerek ailesine teslim edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör