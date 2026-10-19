Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı!

Mahsur kalan diğer 10 gönüllü, sağlıklı bir şekilde güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 30 saattir devam eden operasyonda 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 204 personel, 54 araç, 8 dron ve 1 helikopter görev yaptı.

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