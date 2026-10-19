Haberler Yaşam Haberleri Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:46

Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı!

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 14 İHH gönüllüsü mahsur kalmıştı. Dün yapılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedeni ile 3 gönüllüye ulaşılmıştı. Son olarak mahsur kalan 10 kişi de 204 personel, 54 araç, 8 dron ve 1 helikopterin görev yaptığı çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA Yaşam
Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı!
  • ABONE OL

Dün Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da bulunan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) bünyesindeki 14 gönüllüye ulaşılamadığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmuş, bölgeye Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Konya'dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmişti.

Yapılan çalışmalar sonucunda grubun bulunduğu yer dronla tespit edilmişti. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden gönüllülerden Sinan Yavuz'un (42) cansız bedeni ile 3 gönüllüye ulaşarak güvenli bölgeye getiren ekipler, bugün öğle saatlerinde başlattıkları ikinci operasyonu da başarıyla tamamladı.

Mahsur kalan diğer 10 gönüllü, sağlıklı bir şekilde güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 30 saattir devam eden operasyonda 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerinden oluşan toplam 204 personel, 54 araç, 8 dron ve 1 helikopter görev yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#BURDUR #ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA