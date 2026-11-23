Samsun'un İlkadım ilçesinde 2024 yılının mayıs ayında meydana gelen olayda, Belediye Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk annesi Saadet Çay (43) ile büfeci eşi Adem Çay (51), boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşamaya başladı. Adem Çay, eşini görüntülü arayarak kafasına silah dayadığı görüntüyü gönderdi ve intihar edeceğini söyleyerek kendisini son kez görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Saadet Çay, yardım etmek ve konuşmak amacıyla erkek arkadaşı ve iki çocuğuyla birlikte eşinin depo olarak kullandığı eve gitti.

Saadet Çay

YAZLIK EV TARTIŞMASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

Evde çift arasında Atakum ilçesindeki yazlık evin kime kalacağı konusunda tartışma çıktı. Bu sırada yan odada bulunan Saadet Çay'ın erkek arkadaşı, silahın doldurulup boşaltılma sesini duyunca kendisini dışarı atarak bekçilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve bekçiler, kapıyı kırarak girdikleri evde Saadet Çay'ı silahla öldürülmüş halde buldu. Evde bulunan Adem Çay gözaltına alındı. 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma' ve 'görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 19 suç kaydı bulunduğu belirtilen Adem Çay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adem Çay

23 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Adem Çay hakkında dava açıldı. Mahkeme sanığı, 'eşini kasten öldürme' suçundan 22 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY CEZALARI AYRI AYRI ONADI

Dosya Yargıtay'a taşındı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanık hakkında kasten öldürme suçundan verdiği 22 yıl ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan verdiği 1 yıl 6 ay hapis cezalarını ayrı ayrı onadı. Böylece Adem Çay'a verilen toplam 23 yıl 6 aylık hapis cezası kesinleşti.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör