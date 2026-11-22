2026 yılının ikinci Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 22 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınava giren adaylar, sonuçlar açıklanmadan önce performanslarını değerlendirmek için ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığını bekliyor. YDS soruları ve cevapları, sınavın ardından PDF formatında erişime açılıyor.
ÖSYM sınav takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2026 YDS/2) tarihi belli oldu.
Takvime 2026 YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve saat 13.15'te sona erecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2026 YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınavın tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından PDF formatında adayların erişimine sunulacak. Adaylar, soruları ve cevap anahtarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.
2026 YDS/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih de ÖSYM tarafından duyuruldu. Resmi sınav takvimine göre YDS/2 sonuçları, 10 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.