Haberler Yaşam Haberleri YDÜ heyeti Vali Gül’ü mezun olduğu üniversiteye davet etti
Giriş Tarihi: 2.10.2023 10:14 Son Güncelleme: 2.10.2023 10:56

YDÜ heyeti Vali Gül’ü mezun olduğu üniversiteye davet etti

1999’da Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan İstanbul Valisi Davut Gül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur eşlik etti. , YDÜ heyetini kabul İstanbul Valisi Davut Gül, “Bir Yakın Doğulu olarak, üniversitemin başarılarını ve gelişimini yakından takip ederek gururlanıyorum” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
YDÜ heyeti Vali Gül’ü mezun olduğu üniversiteye davet etti

"Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarının, Yakın Doğulu kimlikleri ile Türkiye ve dünyada elde ettikleri başarıları takip ederek gururlarına ortak olmayı sürdürüyoruz" diyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Üniversitemizin değerli mezunlarından İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'ü makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Yakın Doğu Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kat ettiği yola dair son gelişmeleri aktardık" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ettiklerini de söyleyen Prof. Dr. Günsel, "Sayın Valimizi, 24 yıl önce mezun ederek uğurladığımız kampüsümüzde yakın zamanda yeniden ağırlayacağız" ifadesini kullandı.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül'e Yakın Doğu Üniversitesi'nde öğrenci olduğu 1994-1999 dönemine ait öğrenci dosyası, hatıra olarak takdim edildi.

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YDÜ heyeti Vali Gül’ü mezun olduğu üniversiteye davet etti
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