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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:30

Yedek lastik içinden 110 bin uyuşturucu hap çıktı

Adana'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu otomobilin torpido ve yedek lastiğinin içine gizlenmiş 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü T.T. (29), “Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir” dedi ve tutuklandı.

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Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli bir otomobilin, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü kesti. Plakaları söküldüğü görülen otomobilin sürücüsü T.T. araçtan indirildi. Araçta arama yapan ekipler, torpidoda ve bagajdaki yedek lastiğin içinde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.T., emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir" dedi. Adliyeye sevk edilen T.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

#ADANA
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Yedek lastik içinden 110 bin uyuşturucu hap çıktı
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