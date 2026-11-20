Adana
'da polisin, durdurduğu otomobilde narkotik köpeği Barbara ile yapılan aramada, yedek lastik bölümünde 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. (42) ve H.B. (38), tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili, Sarıçam ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği Barbara'nın otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölümüne gizlenmiş 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi.