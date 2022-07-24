Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Üstel'in kaleme aldığı Yedi Bela Hüsnü, bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkati çekiyor. Filmi daha önce izleyenler bir kez daha izlemek isterken ilk kez izleyecek olanlar ise konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerlerini araştırıyor. Nostaljik havasıyla izleyenleri büyüleyen film, İstanbul'un ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
YEDİ BELA HÜSNÜ KONUSU
Filmin başkarakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.
YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI
Kemal Sunal - Hüsnü
Oya Aydoğan - Hüsniye
Şevket Altuğ - Cemal
Ali Şen - Malik
Atilla Ergün - Necati
Ajlan Altuğ - Manav Rasim
Süheyl Eğriboz - Rüstem
Ünal Gürel - Karamürselli Deli Hamdi
Nermin Denizci - Fatma
Belkıs Dilligil - Makbule
Yaşar Şener - Bakkal Fehmi
Hakkı Kıvanç - Kahveci Musa