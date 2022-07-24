Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Üstel'in kaleme aldığı Yedi Bela Hüsnü, bu akşam bir kez daha izleyicisiyle buluşuyor. Başrolünde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı film, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkati çekiyor. Filmi daha önce izleyenler bir kez daha izlemek isterken ilk kez izleyecek olanlar ise konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerlerini araştırıyor. Nostaljik havasıyla izleyenleri büyüleyen film, İstanbul'un ne kadar değiştiğini gözler önüne seriyor. Peki, Yedi Bela Hüsnü filmi nerede çekildi? Yedi Bela Hüsnü filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?