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Giriş Tarihi: 31.10.2023 13:33

Yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin yeni dönem

Hacizli malların satışında yeni dönem yarın başlıyor. Yeni düzenlemeye göre; muhafaza tedbirine konu haczi kalkan ve Yedieminlerde muhafaza edilen mallar, kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınacak. Tanınan hakların kullanılmaması durumunda ise bu mallar, Türkiye Kızılay Derneği’ne devredilecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin yeni dönem

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış, uygulamanın 1 Kasım'da başlayacağı belirtilmişti.

Yeni uygulamayla birlikte, muhafaza tedbirine konu haczi kalkan ve halen Yedieminlerde muhafaza edilen mallar kanuni istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınabilecek. Borçlunun mal üzerindeki mülkiyet hakkını kullanmaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınacak. Hak sahiplerinin haklarını kullanmaması durumunda, hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu yararı gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış hükümleri uygulanacak.

Elektronik satış hükümleri uygulanmasına rağmen alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar kamu yararı gözetilerek Kanun'da belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş.'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilerek hak sahiplerine ödenecek.

Mülkiyet devrinin gerçekleştirilememesi durumunda ise söz konusu malların çürümeye bırakılarak ülke ekonomisine ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz devri yapılacak.

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Yedieminlerdeki hacizli malların satışına ilişkin yeni dönem
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