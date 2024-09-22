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Giriş Tarihi: 22.9.2024 11:20

Yediği bal sonu oldu: Bir anda yere yığılan adam...

Mardin'de Burhan Gündüz ağaçtan bal yediği sırada bir anda yere yığıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gündüz'ün ölüm nedeni şaşkınlık yarattı.

İHA
Yediği bal sonu oldu: Bir anda yere yığılan adam...

Olay, 20 Eylül Cuma günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Kemerli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Gündüz (54) arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda gezindiği sırada arıların ağaç kovuğunda yuva yaptığını fark etti.

Arıların ürettiği balın tadına bakmak isteyen Gündüz, ağaç kovuğundan bal aldı. Aldığı balın tadına baktığı sırada balın içine gizlenmiş arı, Gündüz'ün diline soktu. Gündüz'ün fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Yediği bal sonu oldu: Bir anda yere yığılan adam...
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