Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. 38 yaşındaki Şakir Demir evinde çiğköfte yemeye başladı. Yediği sırada çiğköfte nefes borusuna kaçtı.
Nefessiz kalan genç yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan adam için 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.