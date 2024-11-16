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Giriş Tarihi: 16.11.2024 12:35

Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda evde çiğ köfte yediği sırada nefes borusuna kaçan adam 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti. İşte haberin detayları…

İHA
Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti!

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. 38 yaşındaki Şakir Demir evinde çiğköfte yemeye başladı. Yediği sırada çiğköfte nefes borusuna kaçtı.

Nefessiz kalan genç yere yığıldı. Ailesi tarafından hareketsiz bulunan adam için 112'ye haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri, kalbi duran gence kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan genç, kalp masajı yapılarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gencin kalbi hastanede yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç yoğun bakıma alındı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 saat sonra hayatını kaybetti. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti!
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