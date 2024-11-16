Yediği çiğ köfte nefes borusuna kaçtı: 13 saatlik yaşam mücadelesini kaybetti!

Gencin kalbi hastanede yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen genç yoğun bakıma alındı. Genç yapılan tüm müdahalelere rağmen 13 saat sonra hayatını kaybetti. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.