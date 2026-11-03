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Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:54

Yediler, içtiler hesabı ödemeden gittiler: 2800 liralık kaçış kamerada!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme yetkilisi şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Yediler, içtiler hesabı ödemeden gittiler: 2800 liralık kaçış kamerada!
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Kocaeli'nin Yenişehir Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki restorana dün saat 19.30 sıralarında kamyonetle gelen 3 kişi, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan yemeklerini yedi.

HESABI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Çaylarını da içen müşterilerden kadın, bir süre sonra restorandan ayrıldı. Kadının ardından restoranda kalan 2 erkek de çalışanların kendilerini takip edip etmediğini kontrol ederek hesap ödemeden iş yerinden çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşananlar, restoranın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin kamyonetle restorana gelmesi, masada tatlı yemeleri, çay içmeleri ve daha sonra iş yerinden ayrılmaları yer aldı.

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HESABI ÖDEMEDEN RESTORANDAN AYRILDILAR

Restoran şefi Orhan Tuğrulaşık, 3 kişinin saat 19.30 sıralarında restorana gelerek yemek yediğini söyledi. Müşterilerin yemeklerini acele etmeden yediklerini ve ardından tatlı yiyip çay içtiklerini anlatan Tuğrulaşık, "Dün akşam saatlerinde 2 erkek, 1 kadın restoranımıza yemek yemeye geldi. Saat 19.30 civarıydı. Çorbalarını içtiler, ana yemeklerini yediler. Sindire sindire tatlılarını yediler, çaylarını içtiler. Hanımefendi öncesinde arabaya yöneldi. Daha sonra erkekler birbirlerine bakarak, çalışanları kontrol ederek hesabı ödemeden restorandan ayrıldılar" dedi.

Tuğrulaşık, 3 kişinin ödemeden ayrıldığı hesabın 2 bin 800 lira olduğunu belirterek, şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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