Yeleğinin içinden servet çıktı! 100 bin euroluk altınla yakalandı

Bulgaristan gümrük görevlilerinin gerçekleştirdiği detaylı kontrolde, kadının üzerinde bulunan yeleğin astar bölümüne özel olarak gizlenmiş 20 paket tespit edildi. Paketleri açan ekipler, toplam 912 gram ağırlığında altın takılarla karşılaştı.

Yapılan incelemede ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 100 bin 369 euro olduğu belirlendi. Altınların gümrüğe beyan edilmeden sınırdan geçirilmeye çalışıldığı tespit edilirken, Bulgar gümrük yetkilileri tarafından altınlara el konuldu. 44 yaşındaki Romen kadın hakkında olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sınır kapısındaki incelemenin sürdüğü bildirildi.