Yelkenli teknede yakalanan FETÖ’cülerin ifadeleri pes dedirtti: “Tura çıktık, geziyoruz”

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 ve 6 Eylül'de yapılan operasyonlarda, yelkenli tekneyle yurtdışına kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalanmıştı. Yelkenli teknede yakalanan FETÖ şüphelilerinin kimlikleri belli oldu. Yakalananlardan 6'sının meslekten ihraç edilen hâkim, 14'ünün asker ve diğerlerinin kamu çalışanı olduğu tespit edildi. Yakalanan 6 ihraç hâkimden 5'i tutuklanırken, hâkimlerden Ali A.'nın, FETÖ'nün kimin kiminle evleneceğine karar veren evlilik birimi sorumluları arasında olduğu iddianamede yer almıştı.

DÖVİZ VE SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan FETÖ'cülerden 30'unun tutuklandığı öğrenildi. FETÖ'cülerin üzerinde sahte kimlik ve dövizler ele geçirildi.

TURA ÇIKTIK GEZİYORUZ

İstikametlerinin Yunanistan'ın Rodos Adası olduğu belirlenen şüphelilerin, ifadeleri ise pes dedirtti. FETÖ'cüler alınan ifadelerinde 'Tura çıktık, geziyoruz' dedikleri öğrenildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çok yönlü devam ettiriliyor.