Limon yöntemi özellikle bu dört yemek grubunda çok daha uyumlu sonuç veriyor

Limon suyuyla tat dengeleme yöntemi, doğası gereği limonla zaten iyi anlaşan yemeklerde kendini çok daha iyi belli ediyor. Bu yöntemi özellikle şu yemeklerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz:

Sebze yemekleri: Hafif asitlik, sebzelerin tadını bastıran yoğun tuzu yumuşatmaya yardımcı olur.

Balık yemekleri: Limonun doğal uyumu sayesinde yemeğin karakteri bozulmadan tat dengesi sağlanır.

Tavuk yemekleri: Fazla tuzun yarattığı tekdüze tat, birkaç damla taze limonla daha dengeli hale gelir.

Zeytinyağlı yemekler: Zeytinyağı ve limon bir arada uyumlu çalıştığı için aşırı tuzluluk hissini hafifletmekte etkili olur.