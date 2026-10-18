Yemek asansörü düştü garson hayatını kaybetti

Samsun
'un Atakum ilçesinde bir restoranın 4. katındaki yemek servis asansörüyle zemine düşen garson hayatını kaybetti. Olay, İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde garson olarak çalışan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü. Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Mete Efendioğlu - Editör