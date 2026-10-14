Yemek dağıtım aracının ezdiği yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaza, 13 Ekim 2026'da saat 11.40 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir sosyal yardım kuruluşuna ait araçla mahalleye yemek getiren Abdullah S. (40), yemek dağıtımını tamamladıktan sonra aracına binip geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada aracın arka kısmında bulunan 73 yaşındaki Nurten Üzüm, geri manevra yapan aracın çarpması sonucu yere düşerek tekerleklerin altında kaldı.

YAŞLI KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Nurten Üzüm için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına 15 dikiş atılan ve kaburgalarında çok sayıda kırık tespit edilen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede geçirdiği iç kanama ve iki kez kalbinin durması sonucu doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kazaya karışan araç sürücüsü Abdullah S. ise olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör