Yemek kuryesı kılığının altından bomba düzeneklı uyuşturucu deposu çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin Esenyurt'ta şüpheli bir kuryeye yönelik yaptığı ilk müdahale, zincirleme bir operasyona dönüştü. Yemek dağıtımı süsü verilerek kapalı koliler içinde uyuşturucu taşındığını tespit eden polis; A.Y. (24) ve Y.T.Ö.'yü (23) 86 kilogram skunk maddesiyle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.





ZULA ADRESLERİNE BASKINDA ASANSÖR BOŞLUĞUNDA EYP DÜZENEĞİ ÇIKTI

Kuryelerin tutuklanmasının ardından soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, şüphelilerin geçmişe dönük irtibatlarını ve kullandıkları araçları takibe aldı. Kuryelerle bağlantılı olduğu belirlenen Esenyurt ve Avcılar'daki zula adreslerine düzenlenen ikinci dalga operasyonda D.G.E. (23) isimli şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 12,5 kilo daha skunk, 1 kilogram kokain, 1 adet el bombası ve 29 adet mermi ele geçirildi. Aramalarda en dikkat çeken detay ise asansör boşluğu oldu; şüphelilerin el yapımı patlayıcıyı (EYP) bir ipe bağlayıp binanın asansör boşluğuna sarkıtarak gizledikleri, polisin dikkati sayesinde bu düzeneğin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi.





İSTİHBARAT DERİNLEŞTİ: KAĞITHANE'DE DEV HAM MADDE DEPOSU DEŞİFRE EDİLDİ

İlk iki aşamanın ardından saha analizleri ve istihbari çalışmaları sürdüren emniyet güçleri, şebekenin Kağıthane'de bir depoyu uyuşturucu kaynağı olarak kullandığını tespit etti. Adrese düzenlenen üçüncü operasyonla depo olarak kullanılan mekân basıldı ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda sentetik hap imalatında ham madde olarak kullanılan 568 kilo 300 gramlık sevkiyat ele geçirildi. Aşama aşama büyüyen operasyonlar silsilesinde gözaltına alınan son şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheliler hakkında ayrıca terör örgütü bağlantıları araştırılıyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör