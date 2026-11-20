İstanbul Gaziosmanpaşa'da 'yemek siparişiniz var' yalanıyla kapıyı açtıran 2 kişi, girdikleri evde silahla tehdit ettikleri Kenan H.'yi darp edip 430 bin liralık ziynet eşyası ve dövizini gasp etti. Olay, 29 Ekim Perşembe günü saat Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. 'Yemek siparişiniz var' denilerek çalan kapıya yönelen Kenan H. yabancı uyruklu 2 kişiyle karşılaştı. Zorla içeri giren şüpheliler Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit etti. Evde bulunan ziynet eşyası ve dövizi alan şüpheliler, bir miktar parayı da kendi hesaplarına zorla transfer ettirdi.

Yaklaşık 430 bin lirayı çalarak olay yerinden kaçan şüpheliler çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kenan H., "Elinde yemek poşetiyle gelerek 'yemek siparişiniz var' dedi. Ben de kapıyı açtım, 'yemek siparişim yok' dedim. Kapıyı kapattığım sırada tekmeyle kapıya vurup beni darbetmeye başladı. Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın, dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti. Rüya görüyormuş gibi hissettim. İkisini de tanımıyorum" diye konuştu.