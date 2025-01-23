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Giriş Tarihi: 23.1.2025 00:24

Yemek yapmıyor diye darp edildi: 25 yaşındaki kadın yoğun bakıma alındı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, yemek yapmadığı gerekçesiyle 34 yaşındaki eşi Yunus Korkut tarafından darp edilen kadın geçirdiği beyin kanaması ardından yoğun bakıma alındı. Gözaltına alınan koca ise tutuklandı.

DHA
Yemek yapmıyor diye darp edildi: 25 yaşındaki kadın yoğun bakıma alındı!

Akılalmaz olay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİĞİNİ FARK ETTİM"

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı.

Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

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Yemek yapmıyor diye darp edildi: 25 yaşındaki kadın yoğun bakıma alındı!
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