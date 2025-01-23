Yemek yapmıyor diye darp edildi: 25 yaşındaki kadın yoğun bakıma alındı!

Akılalmaz olay, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu. Sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ummuhan Korkut, durumunun ağır olması nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen kadın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.