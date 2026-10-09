YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz’de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?

Yemekteyiz'de bu hafta lezzetin yanı sıra masa düzeninden sunuma kadar pek çok ayrıntı yarışmacıların aldığı puanları etkiledi. Beş günlük maratonun sonunda hangi yarışmacının haftayı zirvede tamamlayacağı ise final bölümünde belli oluyor.