YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz’de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?

Yemekteyiz'de bu hafta lezzetin yanı sıra masa düzeninden sunuma kadar pek çok ayrıntı yarışmacıların aldığı puanları etkiledi. Beş günlük maratonun sonunda hangi yarışmacının haftayı zirvede tamamlayacağı ise final bölümünde belli oluyor.
Haftanın son sofrası bugün Mert tarafından kuruluyor. Beş günlük maratonun son yarışmacısı olan Mert, hazırlayacağı menüyle Sevgi, Huriye, Murat ve Meryem'in karşısına çıkacak. Final günü olması nedeniyle Mert'in alacağı puanlar yalnızca kendi sıralamasını değil, haftanın birincisini de doğrudan etkileyecek.
Hafta boyunca yarışmacılar birbirlerinin sofralarına konuk oldu; kimi menüler yüksek puan toplarken kimi tabaklar sert eleştiriler aldı. Final öncesinde yarışmacı puanları oluştu ancak haftanın kesin sıralaması, Zuhal Topal'ın puanlarının da eklenmesiyle bugünkü bölümde tamamlanacak.