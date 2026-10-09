Haberler Yaşam Haberleri YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?
Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:21

YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?

Yemekteyiz’de hafta boyunca hazırlanan menüler, kurulan sofralar ve verilen puanlar bugün final günüyle birlikte açıklanıyor. Haftanın son yarışmacısı Mert mutfağa girip rakiplerini ağırlarken, haftanın birinciliği için puan hesabı da iyice kızıştı. Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl? İşte, 9 Ekim hafta finali öncesi son durum...

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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz’de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?
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Yemekteyiz'de bu hafta lezzetin yanı sıra masa düzeninden sunuma kadar pek çok ayrıntı yarışmacıların aldığı puanları etkiledi. Beş günlük maratonun sonunda hangi yarışmacının haftayı zirvede tamamlayacağı ise final bölümünde belli oluyor.

YEMEKTEYİZ'DE BUGÜN KİM YARIŞACAK?

Haftanın son sofrası bugün Mert tarafından kuruluyor. Beş günlük maratonun son yarışmacısı olan Mert, hazırlayacağı menüyle Sevgi, Huriye, Murat ve Meryem'in karşısına çıkacak. Final günü olması nedeniyle Mert'in alacağı puanlar yalnızca kendi sıralamasını değil, haftanın birincisini de doğrudan etkileyecek.

HAFTA FİNALİ ÖNCESİ TOPLAM PUAN DURUMU NASIL?

Hafta boyunca yarışmacılar birbirlerinin sofralarına konuk oldu; kimi menüler yüksek puan toplarken kimi tabaklar sert eleştiriler aldı. Final öncesinde yarışmacı puanları oluştu ancak haftanın kesin sıralaması, Zuhal Topal'ın puanlarının da eklenmesiyle bugünkü bölümde tamamlanacak.

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YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR?

2026 sezonunda haftayı birinci tamamlayan yarışmacı 250 bin TL büyük ödülün sahibi oluyor. 5-9 Ekim haftasının kazananı da bugün yapılacak final puanlamasının ardından ödülün sahibi olacak.

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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ SAAT KAÇTA?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9 Ekim Cuma bölümü saat 16.00'da TV8'de ekrana gelecek. Haftanın son menüsü, final puanları ve 250 bin TL'nin sahibi aynı bölümde belli olacak.

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YEMEKTEYİZ HAFTA FİNALİ 9 EKİM 2026 | Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak, toplam puan durumu nasıl?
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