Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali

23 EKİM 2026 YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Ekim Cuma final heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bu yana tezgah başına geçen yarışmacılar, hem rakiplerini hem de sunucu Zuhal Topal'ı ağırlayarak en yüksek puanı toplamak için tüm hünerlerini sergiledi.