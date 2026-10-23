Yemekteyiz kim kazandı? TV8 ile 23 Ekim 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de haftanın finali

Ekran başındakilerin kilitlendiği yarışmada haftanın son günü gerilim tırmanıyor. Beş gün boyunca sunulan menüler, hazırlık süreçleri ve yarışmacıların birbirine verdiği puanlar şampiyonu belirlemede kritik rol oynuyor. Yemekteyiz'de haftanın birincisi hangi günün yarışmacısı oluyor merak konusu.
TV8 ekranlarında hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 23 Ekim Cuma final heyecanı yaşanıyor. Hafta başından bu yana tezgah başına geçen yarışmacılar, hem rakiplerini hem de sunucu Zuhal Topal'ı ağırlayarak en yüksek puanı toplamak için tüm hünerlerini sergiledi.