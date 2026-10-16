Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Bu iki yaralı ruhun yolları, Cobb County'deki bir at rehabilitasyon merkezinde kesişti. Çiftliğin ve kâr amacı gütmeyen Red Heart Horse vakfının sahibi Grania Holman, o günleri şöyle anlatıyor:

"Çiftlikte Eddie kendi padokunda tek başına ve çok yalnızdı. Özel bir bağ kuracağı bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Derken Annie geldi. Birbirlerine ilk bakışta aşık oldular. Geçen yılki yaz kampında çocuklar 'onları evlendirmeliyiz!' deyince her şey başladı."