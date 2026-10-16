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Giriş Tarihi: 16.10.2026 13:01 Son Güncelleme: 16.10.2026 13:03

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Görenler önce sosyal medya şakası sandı ancak gerçek sonradan anlaşıldı! Georgia'da düzenlenen rüya gibi bir düğün töreninde, nikah masasına bu kez insanlar değil, emekli iki at oturdu.

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Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...
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Eski yarış atı Eddie ile kısrak Annie, Georgia'daki Fortitude Farm'da ihtişamlı bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Pek çok davetlinin şahitliğinde kıyılan nikahta, gelin ve damat yemin seremonisi sırasında kendilerini tutamayıp tören alanındaki peyzajı yemeye başlayınca ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Her Şey "Yalnız Bir Atın" Kalp Kırıklığıyla Başladı

Damatlığın yerini şık bir papyonun, gelinliğin yerini ise zarif bir duvağın aldığı bu sıra dışı evliliğin arkasında aslında çok duygusal bir hikaye var.

Damat Eddie (tam adıyla Eddie Manhattan Project), pistlerde fırtınalar estirmiş eski ve büyük bir yarış atı.

Gelin Annie ise kahverengi-beyaz renkleriyle büyüleyen, tam bir "kasaba güzeli".

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Bu iki yaralı ruhun yolları, Cobb County'deki bir at rehabilitasyon merkezinde kesişti. Çiftliğin ve kâr amacı gütmeyen Red Heart Horse vakfının sahibi Grania Holman, o günleri şöyle anlatıyor:

"Çiftlikte Eddie kendi padokunda tek başına ve çok yalnızdı. Özel bir bağ kuracağı bir arkadaşa ihtiyacı vardı. Derken Annie geldi. Birbirlerine ilk bakışta aşık oldular. Geçen yılki yaz kampında çocuklar 'onları evlendirmeliyiz!' deyince her şey başladı."
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Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Yüzük Yerine Nal Değiştirdiler

Çocukların bu masum hayali, görkemli bir organizasyonla gerçeğe dönüştü. Çiftliğin maskotu haline gelen aşıklar için özel bir nikah memuru (Debora Selinger) tutuldu, gelinlik ve damatlıklar hazırlandı.

Nikah masasında yüzük yerine sembolik nallar havada uçuştu ve çift arasında nal değişimi yapıldı.

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Sıra yemin törenine geldiğinde duygu dolu anlar yaşandı. Vakıf sahibi Holman, damat Eddie'nin ağzından şu yemini okudu:

"Annie, seni Fortitude Farms'ta buldum. Bana hayatımın geri kalanını bir şeyleri kanıtlamaya çalışarak geçirmek zorunda olmadığımı öğrettin. Sen benim rüya kızımsın."
Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Hemen ardından Annie'nin bakıcısı, güzel gelinin Eddie'ye sözlerini dile getirdi:

"Bazen yuva bir yer değil, senin yanında duran bir kalptir. Eddie, ben senin hikayeni seçiyorum."
Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Yemin Sırasında Çimleri Yediler!

Ancak bu romantik sözler okunurken, çiçeği burnunda gelin ve damat biraz meşguldü! Çift, aşk yeminlerini dinlemek yerine tören alanındaki yeşil çimleri ve peyzaj bitkilerini iştahla yemeye başladı.

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

"Atlar İnanılmaz Derecede Empatiktir"

Nikahta çiftin hiçbir itirazı olmadı, gerçi söyleyecek pek bir sözleri de yoktu! Nikahı kıyan resmi din görevlisi ve aynı zamanda bir at sahibi olan Debora Selinger, "Bu atlar birbirini gerçekten çok seviyor.

İnsanlar atları sadece binilecek bir canlı sanıyor ama onların inanılmaz bir empati yeteneği var" diyerek durumun absürtlüğünü ve güzelliğini özetledi.

Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

İmzalar atıldıktan sonra nikah memuru çifti resmi olarak "İğdiş ve Kısrak" ilan etti. Çiftin yeni ortak adı ise resmi olarak "Annie ve Eddie Manhattan Project" oldu.

Balayına çıkıp çıkmayacakları henüz bilinmiyor ama yarış pistlerinden nikah masasına uzanan bu hikayede Eddie, sonunda hayatının aşkını bulmuş gibi görünüyor.

Yeni evli çift, yaşlı, emekli ve kurtarılmış atlara ömür boyu bakım sağlayan Red Heart vakfının yeni yuvasında sonsuza dek mutlu yaşamak üzere çiftlik hayatına geri döndü.

Kaynak: CBS News

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...
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