Yemin sırasında çimleri yediler: Bu düğünün gelini de damadı da at...

Eski yarış atı Eddie ile kısrak Annie, Georgia'daki Fortitude Farm'da ihtişamlı bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Pek çok davetlinin şahitliğinde kıyılan nikahta, gelin ve damat yemin seremonisi sırasında kendilerini tutamayıp tören alanındaki peyzajı yemeye başlayınca ortaya akılalmaz görüntüler çıktı.
Damatlığın yerini şık bir papyonun, gelinliğin yerini ise zarif bir duvağın aldığı bu sıra dışı evliliğin arkasında aslında çok duygusal bir hikaye var.
Damat Eddie (tam adıyla Eddie Manhattan Project), pistlerde fırtınalar estirmiş eski ve büyük bir yarış atı.
Gelin Annie ise kahverengi-beyaz renkleriyle büyüleyen, tam bir "kasaba güzeli".
Bu iki yaralı ruhun yolları, Cobb County'deki bir at rehabilitasyon merkezinde kesişti. Çiftliğin ve kâr amacı gütmeyen Red Heart Horse vakfının sahibi Grania Holman, o günleri şöyle anlatıyor:
Çocukların bu masum hayali, görkemli bir organizasyonla gerçeğe dönüştü. Çiftliğin maskotu haline gelen aşıklar için özel bir nikah memuru (Debora Selinger) tutuldu, gelinlik ve damatlıklar hazırlandı.
Nikah masasında yüzük yerine sembolik nallar havada uçuştu ve çift arasında nal değişimi yapıldı.
Sıra yemin törenine geldiğinde duygu dolu anlar yaşandı. Vakıf sahibi Holman, damat Eddie'nin ağzından şu yemini okudu:
Hemen ardından Annie'nin bakıcısı, güzel gelinin Eddie'ye sözlerini dile getirdi:
Ancak bu romantik sözler okunurken, çiçeği burnunda gelin ve damat biraz meşguldü! Çift, aşk yeminlerini dinlemek yerine tören alanındaki yeşil çimleri ve peyzaj bitkilerini iştahla yemeye başladı.
Nikahta çiftin hiçbir itirazı olmadı, gerçi söyleyecek pek bir sözleri de yoktu! Nikahı kıyan resmi din görevlisi ve aynı zamanda bir at sahibi olan Debora Selinger, "Bu atlar birbirini gerçekten çok seviyor.
İnsanlar atları sadece binilecek bir canlı sanıyor ama onların inanılmaz bir empati yeteneği var" diyerek durumun absürtlüğünü ve güzelliğini özetledi.
İmzalar atıldıktan sonra nikah memuru çifti resmi olarak "İğdiş ve Kısrak" ilan etti. Çiftin yeni ortak adı ise resmi olarak "Annie ve Eddie Manhattan Project" oldu.
Balayına çıkıp çıkmayacakları henüz bilinmiyor ama yarış pistlerinden nikah masasına uzanan bu hikayede Eddie, sonunda hayatının aşkını bulmuş gibi görünüyor.
Yeni evli çift, yaşlı, emekli ve kurtarılmış atlara ömür boyu bakım sağlayan Red Heart vakfının yeni yuvasında sonsuza dek mutlu yaşamak üzere çiftlik hayatına geri döndü.
Kaynak: CBS News