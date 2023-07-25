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Giriş Tarihi: 26.7.2023

‘Yeni Alzheimer ilacı zaman kazandıracak’

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
‘Yeni Alzheimer ilacı zaman kazandıracak’
İlaçla tedavisi "imkânsız" olduğu düşünülen Alzheimer ile ilgili İngiltere'de yeni bir ilacının ön çalışmalarının başarılı olduğu ve hastalığın gidişatını yavaşlatacağına ilişkin bilgiler tüm tıp dünyasını heyecanlandırdı. İlaç hakkında değerlendirmede bulunan Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, "Daha çok hastalığın erken teşhisinde kullanılan ilacın hastaların beynindeki amiloidin (anormal protein) temizlenmesinde de başarılı olduğunu görüyoruz. Bu tedaviler basitleşip yaygınlaştığında Alzheimer hastalarına en azından teşhis konulduktan sonra önemli süre kazandıracağını düşünüyorum" dedi. Ülkemizde 1 milyon Alzheimer hastası olduğunun tahmin edildiğini anlatan Topçuoğlu, "Hastalıkta oldukça ciddi artış var. Kişi eğer ileride Alzheimer olmak istemiyorsa yapacağı ilk şey sağlıklı beslenmesi" diye konuştu.

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‘Yeni Alzheimer ilacı zaman kazandıracak’
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