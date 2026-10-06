Yeni anne babalar bu 7 detaya dikkat! Bebeğiniz aslında size mesaj veriyor

1. Ellerini sürekli ağzına götürüyorsa

Yeni doğan ve küçük bebeklerde elleri ağza götürmek oldukça sık görülen bir davranış. Özellikle emme hareketleriyle birlikte görülüyorsa açlık belirtisi olabilir. Ancak bebekler bazen yalnızca kendilerini sakinleştirmek veya çevrelerini keşfetmek için de ellerini ağızlarına götürebilir.

Bu nedenle tek başına bu hareketi açlık işareti olarak değerlendirmek yerine bebeğin diğer davranışlarına da bakmak gerekiyor.