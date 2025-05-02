Yeni Asır ‘Ege Yigit’lerine ödül verdi

Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödül Töreni, Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olmasıyla birlikte Türk basınına birçok ilki de kazandıran Yeni Asır Gazetesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Hyatt Regency İzmir İstinye'deki ödül töreninde konuşan Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır Gazetesi'nin 130. yıldönümü için düzenlenen 'Ege Yiğit Ödül' töreninde yalnızca bir gazetenin değil, aynı zamanda bir kültürün, bir hafızanın 130 yıllık yolcuğunun kutlandığının altını çizdi. Demir, "Gazeteler sadece haber vermez. Aynı zamanda toplumun vicdanıdır. Tarihin hafızasıdır. Hangi teknoloji gelirse gelsin, gazeteciliğin özü asla değişmeyecek" diye konuştu. Mehmet Necati Şentürk'ün sunumuyla gerçekleşen, Selin Şengün Orkestrası'nın da melodileri ile renk kattığı ödül töreninde Ülkea, Adm ve Gdz Elektrik, Otowatt, Muğla Ticaret ve Sanayi Ticaret Odası, Uçak Kardeşler, Es Denizcilik, Arkas Holding, Yatek ile Arsavev'e katılım ve katkılarından dolayı plaket verildi.