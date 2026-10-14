Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Ülkenin kuzey sınırlarını boydan boya kat eden kurak alanlar, verimli tarım topraklarını yutmaya ve rüzgarlarla taşınan dev toz fırtınalarıyla şehirleri felç etmeye devam ederken, Çin hükümeti bu amansız gidişata "dur" demek için kolları sıvadı.
1978 yılında başlatılan ve on yıllara yayılması planlanan bu dev ekolojik projenin, tamamlandığında yaklaşık 4.500 kilometre uzunluğa ulaşması öngörülüyor.
Gobi ve Taklamakan gibi devasa çöllerin yayılmasını engellemek için rüzgar perdesi görevi görecek şekilde tasarlanan bu hat boyunca milyarlarca ağaç dikiliyor.
Proje sadece ağaçlandırmadan ibaret değil; aynı zamanda kum tepelerinin sabitlenmesi, biyobozunur malzemeler ve modern sulama teknikleriyle çölün ilerleyişinin frenlenmesini hedefliyor.
Dünyanın en büyük yapay ormanlaşma ve ekolojik restorasyon hamlelerinden biri olarak gösterilen bu hareket, yıllar içinde başkent Pekin'i esir alan şiddetli kum fırtınalarının sıklığında da azalmalar sağlanmasında kritik rol oynadı.
Her ne kadar projenin başlangıç aşamasında kurak iklim koşullarında dikilen ağaçların kuruma oranları ve ekosisteme uyumu konusunda bilim insanlarından bazı çekinceler ve eleştiriler yükselmiş olsa da son yıllarda yapılan araştırmalar bölgedeki bitki örtüsünün genel olarak güçlendiğini ve çölleşmenin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.