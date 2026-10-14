Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

BİLİM DÜNYASINDAN HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ

Her ne kadar projenin başlangıç aşamasında kurak iklim koşullarında dikilen ağaçların kuruma oranları ve ekosisteme uyumu konusunda bilim insanlarından bazı çekinceler ve eleştiriler yükselmiş olsa da son yıllarda yapılan araştırmalar bölgedeki bitki örtüsünün genel olarak güçlendiğini ve çölleşmenin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.