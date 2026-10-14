Haberler Yaşam Haberleri Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:36

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Çin'in kuzeyindeki devasa çöllerin tarım arazilerini ve şehirleri yutmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen dünyanın en büyük ekolojik mühendislik projelerinden biri tüm hızıyla devam ediyor. Halk arasında "Yeşil Çin Seddi" olarak bilinen ve toplamda 4.500 kilometreye ulaşması planlanan bu devasa yeşil kuşak, doğanın gücüne karşı tarihin en büyük savunma hatlarından birini oluşturuyor. İşte detaylar...

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre
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Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Çin, topraklarının yaklaşık yüzde 27'sinin çölleşme tehdidiyle karşı karşıya kalması üzerine tarihte eşine benzerine az rastlanır devasa bir projeye imza attı.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Ülkenin kuzey sınırlarını boydan boya kat eden kurak alanlar, verimli tarım topraklarını yutmaya ve rüzgarlarla taşınan dev toz fırtınalarıyla şehirleri felç etmeye devam ederken, Çin hükümeti bu amansız gidişata "dur" demek için kolları sıvadı.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Tarihte Moğol akınlarını durdurmak için inşa edilen ünlü Çin Seddi'nden ilham alan ancak tuğla ve harç yerine doğanın kendi gücünü kullanan bu yeni girişim, "Yeşil Çin Seddi" (Üç Kuzey Barınak Kuşağı Programı) olarak adlandırılıyor.

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Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

4.500 KİLOMETRELİK DEVASA YEŞİL KALKAN

1978 yılında başlatılan ve on yıllara yayılması planlanan bu dev ekolojik projenin, tamamlandığında yaklaşık 4.500 kilometre uzunluğa ulaşması öngörülüyor.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Gobi ve Taklamakan gibi devasa çöllerin yayılmasını engellemek için rüzgar perdesi görevi görecek şekilde tasarlanan bu hat boyunca milyarlarca ağaç dikiliyor.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Proje sadece ağaçlandırmadan ibaret değil; aynı zamanda kum tepelerinin sabitlenmesi, biyobozunur malzemeler ve modern sulama teknikleriyle çölün ilerleyişinin frenlenmesini hedefliyor.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Dünyanın en büyük yapay ormanlaşma ve ekolojik restorasyon hamlelerinden biri olarak gösterilen bu hareket, yıllar içinde başkent Pekin'i esir alan şiddetli kum fırtınalarının sıklığında da azalmalar sağlanmasında kritik rol oynadı.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

BİLİM DÜNYASINDAN HEM DESTEK HEM ELEŞTİRİ

Her ne kadar projenin başlangıç aşamasında kurak iklim koşullarında dikilen ağaçların kuruma oranları ve ekosisteme uyumu konusunda bilim insanlarından bazı çekinceler ve eleştiriler yükselmiş olsa da son yıllarda yapılan araştırmalar bölgedeki bitki örtüsünün genel olarak güçlendiğini ve çölleşmenin kontrol altına alınmaya çalışıldığını ortaya koyuyor.

Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre

Çin'in bu devasa mücadelesi, küresel iklim krizinin ve çölleşmeyle mücadelenin önümüzdeki yıllarda tüm dünya için ne kadar hayati olacağını gözler önüne seriyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Yeni bir Çin Seddi inşa ediliyor! Tam 4.500 kilometre
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