Yeni Doğan Kimlik Çıkarma Süresi - Yeni Doğan Bebek İçin Kimlik Nasıl Alınır, Ne Zaman Çıkarılır?

Dünyaya gelen bir bebeğin sağ doğumundan sonra belli bir süre içinde yeni doğan bildirimi adı altında bildiriminin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünce belli kurallar çevresinde yapılan işlerden biri de yeni doğan kimlik çıkarma işlemleridir. Kimliklerin de yenilenmesi ile kimlik çıkarma sürelerinde de farklılıklar meydana gelmektedir. Yeni doğan kimlik çıkarma süresi de yeni bebek sahibi olan her ailenin merak ettiği bir durumdur. Peki, yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN KİMLİK NASIL ALINIR?

Nüfus müdürlüklerine başvuru yapılması ile halledilecek bir işlemdir yeni doğan kimlik çıkarma işlemi. Bebeğin dünyaya sağ gelmesinden sonra kimlik çıkarmak için randevu alınarak ailenin ikamet ettiği yerdeki nüfus müdürlüğüne giderek işlemlerini yaptırması gerekmektedir. İşte yeni doğan bebek için kimlik almak için yapılması gerekenlerin listesi;

Bebeğin sağ doğmasından sonra hastaneden alınacak imzalı ve mühürlü doğum belgesi.

Yeni doğan kimlik çıkarma işlemi için başvuru yapacak kişinin, bebeğin annesinin ve bebeğin babasının nüfus cüzdanları.

Yukarıda sıraladığımız işlemlerin yapılması halinde bağlı olduğunuz nüfus müdürlüğünden randevu alarak gidip yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemi için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuruları yaptıktan ortalama 10 gün sonra belirttiğiniz adrese yeni doğan kimliği gelecektir. Dikkat etmeniz ve unutmamanız gereken nokta ise bebek doğduktan en geç 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne başvurarak nüfus cüzdanı çıkarmanız gerektiğidir. Geciktirdiğiniz ya da işlemleri yaptırmadığınız durumda para cezası ile karşılaşabilirsiniz.

YENİ DOĞAN BİLDİRİMİ

Yeni doğan bildirimi ibaresi ile karşılaştığımızda çoğumuzun kafası karışabilmektedir. Yeni doğan bildirimi, yeni doğan bebek için nüfus müdürlüğüne kimlik kartı için başvurmak anlamına gelmektedir.