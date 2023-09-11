Yeni eğitim yılına yeni okul! Öğrencilerin okul maratonu başladı

Uzun bir aradan sonra ilk ders zilinin çalmasıyla okullar öğrencilerle şenlendi. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı İstanbul Üsküdar'da yeni bir ilk okulun açılışıyla başladı. Açılan okula 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın adı verildi. Açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, okula adı verilen 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz'ın eşi Semra, oğlu Alparslan Cambaz ile öğrenciler ve veliler katıldı.

ÜSKÜDAR ÇOCUK KÖYÜ AÇILACAK

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün hem yeni eğitim döneminin başlaması hem de yeni bir okulumuzun açılışı sebebiyle çok heyecanlıyız. Üsküdar'da öğrenciler çok şanslı yeni bir okula kavuştular" dedi. Başkan Türkmen, yapımı devam eden Üsküdar Çocuk Köyü'nün 1.5- 2 ay içinde açılacağını ve öğrencilerin burada köy hayatını yaşayarak at binebileceğini, büyük ve küçükbaş hayvanlarla ilgilenebileceğini söyledi.

ÖĞRENCİLER OKULLARINA KAVUŞTU

Yapılan konuşmaların ardından yaklaşık 6 bin metre kareden oluşan 24 derslikli 386 öğrencinin eğitim göreceği Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu açılışı yapıldı. Açılış sonrasında öğrenciler sınıflarını doldurdu. Öğrencileri sıralarının üzerinde ücretsiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kitapları ve öğretmenleri karşıladı. Öğrencilerin okul heyecanına velileri de eşlik etti.