Yeni ev alanlar ilk olarak bunu değiştiriyor! Nedeni şaşırtıyor

Kilidin tamamını değiştirmek gerekmeyebilir

Kapı kilidini yenilemek isteyenlerin her zaman kapının tamamını veya bütün kilit mekanizmasını değiştirmesi gerekmiyor. Kapının yapısına ve kullanılan kilit sistemine bağlı olarak yalnızca silindir ya da kilit göbeği değiştirilebiliyor.

Ancak doğru parçanın seçilmesi için mevcut kilidin ölçülerinin ve mekanizmasının kontrol edilmesi gerekiyor. Güvenlik seviyesi yüksek, kaliteli ve kapıyla uyumlu bir kilit tercih edilmesi de önem taşıyor.