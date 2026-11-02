Yeni ev alanlar ilk olarak bunu değiştiriyor! Nedeni şaşırtıyor

Yeni bir konut satın alındığında önceki ev sahibinin, kiracıların, çalışanların veya başka kişilerin anahtar kopyalarına sahip olup olmadığı her zaman bilinmeyebilir. Anahtarların kaç kez çoğaltıldığı ve kimlere verildiği konusunda kesin bilgi bulunmadığında güvenlik açısından soru işaretleri ortaya çıkabiliyor.
Kapı kilidini yenilemek isteyenlerin her zaman kapının tamamını veya bütün kilit mekanizmasını değiştirmesi gerekmiyor. Kapının yapısına ve kullanılan kilit sistemine bağlı olarak yalnızca silindir ya da kilit göbeği değiştirilebiliyor.
Ancak doğru parçanın seçilmesi için mevcut kilidin ölçülerinin ve mekanizmasının kontrol edilmesi gerekiyor. Güvenlik seviyesi yüksek, kaliteli ve kapıyla uyumlu bir kilit tercih edilmesi de önem taşıyor.
Yeni bir eve taşınırken yalnızca anahtarları teslim almakla yetinmemek gerekiyor. Kapı ve pencere kilitlerinin kontrol edilmesi, varsa alarm sisteminin önceki kullanıcı bilgilerinden arındırılması ve giriş güvenliğinin gözden geçirilmesi öneriliyor.
Apartman dairelerinde ortak giriş kapısı, garaj ve depo gibi alanlara erişim sağlayan anahtarların da kimlerde bulunduğu kontrol edilmeli. Akıllı kilit kullanılan evlerde ise eski kullanıcıların erişim yetkileri kaldırılmalı, yönetici şifreleri değiştirilmeli ve yeni kullanıcılar yeniden tanımlanmalı.
Yeni evin anahtarlarını teslim almak, güvenliğin tamamen sağlandığı anlamına gelmiyor. Önceki anahtarların kimlerde bulunduğu bilinmediğinde kilit sistemini yenilemek, ev sahibinin erişim üzerindeki kontrolünü yeniden kurmasına yardımcı oluyor.
Bu işlem, yeni evde yapılacak dekorasyon ve tadilat çalışmalarından önce değerlendirilmesi gereken temel güvenlik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.