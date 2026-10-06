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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Yeni evli çiftin altınlarını dedektörle çaldılar

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Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yeni evli çiftin altınlarını dedektörle çaldılar
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İstanbul Başakşehir'de bir yıl önce dünyaevine giren Abdullah ve Zeynep K. çifti, akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde Kayabaşı Mahallesi'ndeki siteye giren güneş gözlüklü iki kadın hırsız, maymuncukla açtıkları dairede yanlarında getirdikleri dedektörle yarım kiloya yakın düğün altınını elleriyle koymuş gibi çalarak kayıplara karıştı. Sitenin bahçesinde yaklaşık 40 dakika oturduktan sonra evine dönen Zeynep K., halının üzerindeki ayakkabı izlerini fark edince soyulduklarını anladı. Gizli bölmede saklı düğünde takılan 200 gram altını ve alyansları bulamayan genç kadın polise bildirdi. Kapıda hiçbir zorlama izine rastlanmazken, şüphelilerin maymuncuk ve metal dedektörü kullanarak hareket ettikleri saptandı.

#İSTANBUL #BAŞAKŞEHİR
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