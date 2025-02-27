Yeni hafta yağışlı başlayacak

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, yerini sıcak havaya bırakarak hava sıcaklığı 8-10 derece arttı. Güneşli havanın etkili olacağı hafta sonu sıcaklık İstanbul'da 13, Ankara'da 11 ve İzmir'de 17 derecelerde seyredecek. Ancak gelecek hafta güneşli hava yerini kuvvetli sağanak yağışa bırakacak. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ege ile Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce'nin kuzey ilçeleri sağanak yağışlı yağışlı geçecek. Yağışların, İzmir çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.