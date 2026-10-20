Yeni nesil suç örgütlerine 'Kapan' kıskacı! Motosikletli 3 saldırgan nefes kesen operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay Fatih İlçesi'nde yaşandı. Motosikletli üç silahlı saldırgan; Mevlanakapı Caddesi üzerinde bulunan, haraç istedikleri ve alamadıkları bir iş yerini kurşunladı ve motosikletle kaçtı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; saldırıda silah kullanan ve motosikletle kaçan iki suç ortağının saklandıkları gizli adresi ve kimliklerini tespit etti. Adrese giren iki suç ortağı, düzenlenen "Kapan" operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

3'Ü DE TUTUKLANDI

Olayda kullanılan ruhsatsız silah ve motosiklet ele geçirildi. Ayrıca dokuz mermi ve 22 uyuşturucu hap da bulundu. İki silahlı saldırgana yardım ettiği tespit edilen bir kişi daha Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlanan Yeni Nesil Suç Örgütü Üyesi üç suç ortağı da adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Silahlı saldırı anları ve saldırganların yakalandığı operasyon polis kameralarına yansıdı.