Bartın'da daire satın almak isteyen bir vatandaşın ihbarı ile ortaya çıkan dolandırıcılık olayında 9 kişiyi projesi dahi olmayan dairelerin satışı için 11 Milyon 990 Bin TL kapora alan emlakçı Birol Şahin ile İnşaat firması sahibi Zonguldak Yeni Parti Belediye Meclis Üyesi, müteahhit Şaban Yeten nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Bartınlı bir kişinin daire almak istediği için emlakçı Birol Şahin'e müracaat ettiğini, proje üzerinde gösterilen daireyi satın almak bir miktar kaparo verdiğini, ama yaptığı araştırma da inşaat alanı olmadığını tespit ederek, dolandırıldığını belirtmesi üzerine harekete geçen Bartın İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri şafak baskını ile 2 kişiyi gözaltına aldı.

YENİ PARTİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ GÜVEN SAĞLAMAK İÇİN BAŞKA İNŞAATLARIN PROJESİNİ GÖSTERDİ

Gelen ihbar üzerine harekete geçen KOM şubesi ekipleri yaptıkları araştırmada, Birol Şahin'inin bir inşaat firmasının çalışanı gibi hareket ederek çeşitli kişilerle daire satışına ilişkin bir inşaat firmasının sözleşmeler yaptığı ve bu sözleşmeler karşılığında farklı miktarlarda para aldığı, herhangi bir inşaat projesi bulunmamasına rağmen güven oluşturmak amacıyla farklı firmalara ait inşaat projelerini göstererek, Zonguldak Belediyesi Yeni Parti Meclis Üyesi ve inşaat firması sahibi olan Yeni Partili Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Şaban Yeten'nin bilgisi dahilinde inşaat firma kaşesini kullanarak birlikte hareket ettiklerini tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu toplamda 9 kişiden ne projesi ne de inşaat alanı olmayan daireleri satmak için kapora olarak 11 Milyon 990 Bin TL alarak dolandırdıklarını tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Birol Şahin ile müteahhit ve Zonguldak Yeni Parti Meclis Üyesi Şaban Yeten, çıkarıldıkları Bartın Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.