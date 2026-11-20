Mudanya'da belediyeye ait olan ve sahilde bulunan denize nazır bina, 10 yıllık sözleşmenin dolmasının ardından geçtiğimiz ay yeniden ihaleye çıkarılarak kiralandı. Binanın ihale sürecinde ise akıl almaz bir skandal yaşandı. Binada 10 yıldır işletmecilik yapan firma ihaleye hazırlandı. Belediyeye tek kuruş borcu olmayan ve tüm şartları yerine getiren işletme, Yeni Partili Belediye Başkanı Deniz Dalgıç tarafından, "Belediyeye borcun var" denilerek ihaleye alınmadı. Mudanya CHP eski İlçe Başkanı ve aynı zamanda Başkan Dalgıç'ın yakın arkadaşı Furkan Kurtuluş'un aracılık ettiği ünlü kahve markası, ihaleye tek başına girdi. Rekabetin ortadan kaldırıldığı ve kamu zararının oluştuğu ihale sonrası, elinde Belediyeden aldığı "Borcu Yoktur" evrakı bulunan ve mağdur olan işletme sahibi, adrese teslim edilen ihale için "iptal davası" açtı.

BORCU YOKTUR EVRAKINI VEREN MEMURU SÜRDÜ

İhaleye girmek isteyen firmaya, "borcu yoktur" evrakını veren tahsildar memur C.K'nın, Başkan Deniz Dalgıç tarafından tahsildarlık birimindeki görevinden alındığı başka bir göreve verildiği öğrenildi. Başkan Deniz Dalgıç'ın adeta adrese teslim ettiği ihale sonrası ve son dönemde artan şikayetleri şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı Mudanya Belediyesine 2 Mülkiye müfettişi ve 14 Bilirkişi gönderdi. Müfettişlerin, ihaleler, yapı ruhsatları ve Belediye iştirakleri ile ilgili incelemeleri sürerken, mağdur işletme sahibi adliyenin yolunu tutarak suç duyurusunda bulundu. Savcılık dosyayı kabul etti. Başkan Deniz Dalgıç, yakın arkadaşı ve iş insanı B.D ve B.D'nin çalışanı ve aynı zamanda eski CHP İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş hakkında "İhaleye Fesat Karıştırma" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.