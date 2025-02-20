Yeni sezonda santra düdüğü Emir için çalacak

Ispartalı teknik direktör Hakan Karaca ile Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyesi Tuba Karaca'nın 3 çocuğundan biri olan Serebral Palsi hastası Emir Karaca, 31 Ocak gecesi fenalaştı. Nöbet geçiren Emir'in duran kalbi Eğirdir Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalelerin ardından Isparta Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Emir Karaca'nın tekrar kalbi durdu. Doktorlar kalbi bir kez daha çalıştırsa da küçük çocuğun beynine 35-40 dakika boyunca oksijen gitmediği için durumu kötüleşti ve kısa süre sonra da hayatını kaybetti.

FEDERASYONDAN ÖRNEK KARAR

Karaca çiftinin yıllarca büyük özveri ve fedakarlıkla bakımını yaptıkları biricik evlatları Emir, 3 Şubat günü Eğirdir Hızırbey Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanarak Kervansaray Mezarlığı'na defnedildi. Emir'in vefatının ardından Isparta Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu büyük takdir gören bir karara imza attı. Emir'in adını yaşatmak isteyen federasyon, 2025-2026 sezonunda Isparta 2. Amatör Futbol Ligi'nin adını yönetim kurulunun kararıyla 'Emir Karaca 2. Amatör Ligi' değiştirdi. Kararın ardından lig, yeni sezonda Emir Karaca adıyla oynanacak.

"BİZİ ONURLANDIRDILAR"

Önceki gün 3. Lig ekibi Alanya 1221 takımı ile sözleşme imzalayan Teknik Direktör Hakan Karaca duygularını SABAH'la paylaştı. Hakan Karaca, "Federasyon yönetimi sağolsunlar, bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Oğlumuzun ismi yaşayacak." dedi. Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Hakan Karaca, "Hiçbir şeyi yokken bir anda nöbet geçirdi ve Acil Servis'e kaldırdık. Kalbi durdu ama çalıştırdılar. Isparta'ya sevk edilirken bir kez daha kalbi durdu, tekrar çalıştırdılar. Ancak bu süreçte 35-40 dakika boyunca beynine oksijen gitmediği için fenalaştı, kaybetti. Emirimizi kaybettik. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Ona 15 sene boyunca şeker gibi baktık ama hayata tutunamadı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ŞAMPİYONLUĞU ONA ADAMIŞTI

Alanya Kestelspor, Afyon Sandıklı ve Adıyaman 1954 Spor'u şampiyon yapan teknik direktör Hakan Karaca tüm bu başarıları oğlu Emir'e adamıştı.