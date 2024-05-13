Yeni taşıt ve bina alımı yok personel servisleri kalkıyor

Hükümetin hayat pahalılığını sorun olmaktan çıkarmak ve enflasyonu düşürmek için üzerinde titizlikle çalıştığı "kamuda tasarruf paketi" radikal tedbirler içeriyor. Pakete göre; yeni taşıt ve bina alımı ile kiralamaları üç yıl süreyle durdurulacak. Savunma ve güvenlik hariç personel servisleri olmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz kaldırılacak. 3 yıl boyunca emekli olan sayısı kadar yeni personel istihdam edilecek. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirilecek.Hizmet içi eğitimler lüks oteller yerine kamu tesislerinde yapılacak. Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç gezi, kokteyl, yemek ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek. Kamu kurumlarının; ajanda, takvim, plaket, eşantiyon türü hediyeler vermesi yasaklanacak. Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin en önemli ayağında kamudaki araçlar var.Taşıt envanteri ve taşıtlarla ilgili harcamalar takip edilecek. Yaş, kilometre ve yıllık kullanım izlenecek. Hedef, ilerleyen aşamada taşıtların ortak bir havuzda toplanarak kurumlar arası kullanımına zemin hazırlamak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bu konuda çalışma yapılacak. Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın alma ve kiralama 3 yıl süreyle durdurulacak. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımı kamuda sonlandırılacak. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, personel servisi kalkacak.Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımı 3 yıl süreyle durdurulacak. Mevcut binaların da kurumlar arasında etkin kullanımı sağlanacak. Yeni bina kiralanmasına izin verilmeyecek, mevcut kiralamalar da peyderpey sonlandırılacak. Doğal afet ve güvenlikle ilgili olanlar hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanması süresiz kaldırılacak. Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak gözden geçirilecek.3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdam edilecek. Açıktan atama izinleri Bütçe Kanunu'nda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısı, belirli bir program dahilinde azaltılacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha da geliştirilecek. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Münferit olarak, devletin bazı özel kuruluşlardaki payına dayanarak alınan ücretlerin, sınırı aşan kısımları bütçeye gelir olarak kaydedilecek. Bu amaçla Meclis'te yasa çıkarılacak.İDARİ yapılanmada etkinliği esas alacak kapsamlı bir çalışma yapılarak yeni kurumlar kurulmasının önüne geçilecek. İdareler arasındaki görev dağılımı gözden geçirilerek mükerrer yapılanmalar önlenecek. Örneğin Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı birçok ildeki defterdarlıkları ve vergi dairesi başkanlıkları birleştirilecek. olduğunu, etkinlik ve verimlilik için bu ikisini birleştireceklerini, böylece Türk milletine daha iyi hizmet sunacaklarını dile getirdi. Ekonomik değeri olan atıkların değerlendirilmesi zorunlu olacakHizmet içi eğitimler lüks oteller yerine kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeler sınırlandırılacak. Buna yönelik harcamalar başlangıç ödeneğini hiçbir şekilde aşmayacak ve bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak.Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla faydalanılacak. Enerjide tasarrufa gidilecek. Örneğin; 2024 yılında sokak ve cadde aydınlatılması için 35 milyar TL ödenek öngörüldü. LED dönüşümü hızlandırarak, bu alanda tasarruf yapılacak. Ekonomik değeri olan atıklar, bedeli karşılığında değerlendirilecek ve bu kamu için zorunlu hale getirilecek.Kamuda haberleşme ve iletişim giderlerinde de dijitalleşme yoluyla tasarrufa gidilecek. Elektronik yazışmaya geçiş tamamlanıp elektronik tebligat sisteminin kullanımı yaygınlaşacak. Yayın ve rapor gibi tanıtım amaçlı dokümanları basmak yerine, bunlar elektronik ortamda paylaşılacak. 2024 yılı temsil ve tanıtma ödeneklerinde yüzde 25 kesinti yapılacak, devam eden yıllarda bu kesintili ödeneği baz alınacak.Zorunlu haller hariç mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımları 3 yıl süreyle durdurulacak. Makine ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlanmadan elden çıkarılamayacak. Kamu alımları, sadece Devlet Malzeme Ofisi (DMO) aracılığıyla yapılacak.Deprem ve zorunlu harcamalar hariç, mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yürütülecek. Bu yıl hiçbir bakanlık, ödeneklerini bu çerçevede aşamayacak. İlave ödenek verilmeyecek. İl özel idarelerine merkezi yönetim kapsamında aktarılacak yatırım ödemeleri "hak ediş karşılığında" yapılacak.Kamu yatırımlarında önceliklendirmeye gidilecek. Yatırım ödeneklerinde yapılacak yüzde 15'lik kesinti öncelikli alanlara kanalize edilecek. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde olan yatırım projeleri, deprem riski nedeniyle gerekli olan yatırım projeleri, deprem sonrasında planlanan projeler, tarımsal sulama başta olmak üzere gıda arzını artıracak projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB, liman, demiryolu bağlantı projeleri önceliklendirilecek.Tedbirleri uygulamada etkinlik için Hazine'nin geliştirdiği "Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi ve Kamu Filo Yönetim Sistemleri" ile süreç takip edilecek. Tasarruf tedbirlerine istisnasız tüm kamu idareleri ve personeli uyacak. Tedbirlerin uygulanması ve harcamaların mevzuata uygunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca denetlenecek, Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak.Ekonomik gelişme açısından faydalıamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Devlet harcamalarının rasyonelleştirilmesi, israf ve verimsizliğe yol açan kamu harcamalarından tasarruf edilmesi ve bu kaynakların verimli harcama alanlarına yönlendirilmesi, sadece bütçe disiplini için değil, aynı zamanda ekonomik gelişme açısından da fayda sağlayacaktır. Böylece Türkiye'nin, uzun vadeli hedeflerine daha emin adımlarla ve sürdürülebilir biçimde ilerleyeceğine inanıyoruz.Tasarruf ülke kültürüne yerleştiAçıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' üretirken verimli ve harcarken tasarruflu olmayı bir döneme mahsus bırakmayıp, ülke kültürüne yerleştirecek. Kapsamlı bir şekilde hazırlanan tasarruf tedbirleri programı, enflasyonla mücadele fedakârlığını toplumun tüm kesimlerine paylaştıracak. Topyekun bir mücadelenin yeni bir başlangıcı olmasını ve dezenflasyon kararlılığımıza katkı sağlamasını diliyoruz. Temennimiz bu fedakarlıkların karşılığının kısa sürede kalıcı refah olarak tüm topluma geri dönmesidir. Bunun için paketi olumlu buluyoruz.Dezenflasyona katkı sunacakaket, enflasyonla mücadeleyi odak alıyor ve verimliliği öncelendiriyor. Mevcut ekonomik koşullar içerisinde toplumda, "devlet nezdinde ayakların yorgana göre uzatılması" beklentisi vardı. Açıklanan kapsamlı paketle ilk adım atılmış oldu. Enflasyonla ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelede toplam talep kısmının büyük müşterisi kısıtlamalara gidiyor. Şüphesiz dezenflasyona katkı sunacaktır. İstisna olmamasının belirtilmesi, güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım modelinin hayata geçirileceğinin açıklanması pakete olan inancı artırıyor. Umarız 3 yıl sonunda enflasyonla mücadelede arzulanan, istenilen seviyeye ulaşılır ve tabandan tavana müreffeh günlere birlikte ulaşırız.Şartsız tasfiye hakkı getirilsinumhurbaşkanlığı'nın 2024-2026 dönemine ilişkin yatırım programı hazırlıkları ile ilgili yayımlanan genelgede, tasarruf tedbirleri kapsamında, zorunlu haller dışında 2024 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacağı belirtilmişti. Bu nedenle 2024 yılında müteahhitlerimiz yurt dışı faaliyetlerini ön plana almışlardır. İhalesi yapılmış veya henüz yeni başlanmış projelerin ilerlemesi yavaş olacak. Bu nedenle kamu projelerinde şartsız tasfiye hakkının getirilmesinin kamuya iş yapan müteahhitler için önemli.