AK Parti İstanbul
Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, sigara üreticilerinin yeni stratejiye geçerek "nikotin torbaları"nı ürettiğini söyledi. "Nikotin torbaları"nın kullanımında duman oluşturmadığı için gizlenebildiğini belirten Durgut, "Nikotin torbaları çocuklara yönelik renkler içeriyor. Bunun hedefi çocuklar ve gençlerdir. Yeni bir tehlike hızla yükleniyor. Nikotin torbaları şu ana kadar dünya genelinde 34 milyar satıldı. Çocukların nikotin bağımlısı olmalarını engellemeyi amaçlıyoruz" dedi. İzmaritlerin yıllarca doğaya zarar verdiğini dile getiren Durgut, dünya genelinde tütün endüstrisi dolayısıyla 600 milyon ağacın yok edildiğini vurguladı. Durgut, "Tütün şirketlerinin çevresel etkilerinin izlenmesi gerek" diye konuştu.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör