Haberler Yaşam Haberleri Yeni yönetim oluşturuldu: “Maydonoz Döner” hizmetlerine devam edecek
Giriş Tarihi: 21.2.2025 16:52

Yeni yönetim oluşturuldu: “Maydonoz Döner” hizmetlerine devam edecek

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesiyle operasyon düzenlenen Maydonoz Döner ismiyle faaliyet gösteren 21 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltına alındı. Maydonoz Döner isimli Şirket’in internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Yeni yönetim oluşturuldu: Maydonoz Döner hizmetlerine devam edecek

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

YENİ YÖNETİMLER OLUŞTURULDU

Operasyon sonrası "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması için şirketlerin yeni yönetimleri oluşturularak çalışmalara başlanıldı.

HİZMETLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK

TMSF tarafından görevlendirilen şirketlerde, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yönetim oluşturuldu: “Maydonoz Döner” hizmetlerine devam edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA