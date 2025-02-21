Yeni yönetim oluşturuldu: “Maydonoz Döner” hizmetlerine devam edecek

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı. Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

YENİ YÖNETİMLER OLUŞTURULDU



Operasyon sonrası "Maydonoz Döner" markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunması için şirketlerin yeni yönetimleri oluşturularak çalışmalara başlanıldı.

HİZMETLER AKSAMADAN DEVAM EDECEK



TMSF tarafından görevlendirilen şirketlerde, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.