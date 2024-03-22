Yeni yuva sevinci

Kocaeli'ni ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Sekbanlı-Sepetçi Proje Alanı Konut Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. TOKİ eliyle Sekbanlı-Sepetçi Projesi kapsamında yapılan 747 konutun, vatandaşlardan gelen yoğun taleple 1 ay öncesinden teslim edildiğini söyleyen Bakan Özhaseki, "Burada güzel bir hizmet yapıldı. TOKİ Başkanımız ufak tefek eksikleri olduğunu söyledi. Onlar da en kısa sürede giderilecek. 747 konut teslim edildi ama devamı gelecek. Kocaeli'mizin yedi yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu. Bakan Özhaseki, 747 konutun hak sahipleriyle bir araya geldi.Vatandaşlar görüşmede Bakan Özhaseki'ye, konutların kendi talepleri doğrultusunda 1 ay erken teslim edilmesi nedeniyle bazı eksiklikleri bulunduğunu dile getirdi. Özhaseki, bu eksikliklerin çok kısa sürede tamamlanacağının sözünü verdi. Özhaseki, "Vatandaşımızın talebi, başımızın tacıdır. Vatandaşımızdan gelen taleplere bu zamana kadar kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Nerede bir sorun varsa çözdük, yine çözeriz" dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut da vatandaşlarla görüşerek, eksiklerin kısa sürede giderileceğini yineledi.