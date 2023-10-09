Yeni Zigana Tüneli IRF "yapım metodolojisi” 1’ncilik ödülü aldı

Türkiye'nin ulaşım altyapı projeleri farklı açılardan uluslararası ödüller almaya devam ediyor. Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde; Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli'ne "yapım metodolojisi kategorisinde birincilik ödülü verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IRF 2023 Global Başarı Ödülleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde; Yeni Zigana Tüneli'ne "yapım metodolojisi" kategorisinde birincilik ödülü aldı. Bakanlığın projeleri daha önce de IRF tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun Dünyanın ise ikinci çift tüplü karayolu tüneli olma özelliğine sahip olan, Trabzon ile Gümüşhane arasındaki ulaşım araçla 1,5 saat olan yol 40 dakikaya düşüren, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Yeni Zigana Tüneli, Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde; Yeni Zigana Tüneli'ne "yapım metodolojisi ödülünü aldı.

Yeni Zigana Tüneli hizmete girmesiyle özellikle ağır vasıta sürücülerini oldukça sevindirdi. Uluslararası birincilik ödülü alan Yeni Zigana Tünelini kullanan sürücüler SABAH'a konuştu.

BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK

Yeni Zigana Tüneli şantiye şefi Yavuz Akpınar, "Cengiz Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Cengiz İnşaat olarak ülkemizde ve yakın coğrafyamızda önemli projelere imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüp karayolu tüneli olan Zigana Tüneli'nin Uluslararası Yol Federasyonu'nun (IRF) 2023 Global Başarı Ödülleri'nde Yapım Metodolojisi kategorisinde birincilik ödülü kazanmasından büyük mutluluk duyduk." dedi.

Her biri 14,5 kilometre uzunluğundaki çift tünelden oluşan Yeni Zigana Tüneli, bağlantı yollarıyla birlikte 15,1 kilometreye ulaşıyor. Tünelin havalandırma sistemi tasarımı ile dünyadaki diğer tüm karayolu tünelciliğinden ayrıldığını söylemek isterim. Tünel içinde karşılaşılabilecek her türlü olumsuzluk ve kritik senaryolara karşı derinliği dizayn edilen bu sistemin genel adı "Hava Değişim İstasyonları" Ülkemizde ilk defa kullanılan özel bir delgi tekniği ile yapılan dikey şaftların bulunduğu hava değişim istasyonlarıyla tünel içindeki kirli havanın tahliyesi ve doğal ortamda oksijence zengin olan temiz havanın tünel içerisine gönderilmesini sağlanıyor. Trabzon ve Gümüşhane'yi kapsayan Karadeniz sahil yolunu, Trabzon-Maçka-Torul-Gümüşhane-Kale-Bayburt güzergahları üzerinden Aşkale'ye bağlayan uluslararası yol ağında önemli bir arter olan tünelimiz Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahında inşa edildi. Yüksek güvenlik unsurlarına göre yapılan tünel, özellikle kış aylarında mevcut güzergahta yaşanan sorunları ortadan kaldırarak, sürücülere daha konforlu ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlıyor.

Zigana Tüneli projesinin ileri mühendislik teknolojileri açısından önemli bir örnek oluşturduğunu eklemek isterim. Burada kullandığımız beton miktarı, 1.850 adet 4 katlı konut inşa edilebilecek potansiyele sahip. Bu da yaklaşık 70 bin nüfusun ikamet edebileceği bir büyüklük demek. Kullanılan demir ve çelik miktarı ise 6 Eyfel Kulesi inşa edilebilecek büyüklüğe eşit. Ayrıca projemiz kapsamında 3,2 milyon metreküp tünel kazısıyla, 299 bin metreküp püskürtme betonu, 408 bin metreküp kaplama betonu, 188 bin metreküp diğer tünel betonları, 41 bin metreküp sanat yapıları, köprü betonları, 936 bin metreküp beton, 41 bin ton demir-çelik, 238 bin ton soğuk karışım (PMAT – PMT), 176 bin ton bitümlü sıcak karışım (BSK) kullanıldı.

ULUSLARARASI ÖDÜL BİZLERİ GURURLANDIRDI

Yeni Zigana Tünelini kullanan kamyonet sürücüsü Onur Hellaç (42), "Konforlu Yeni Zigana tünelinden rahatça ulaşımımızı sağlıyoruz. Bu tünel herkesi zor şartlardan kurtardı. Uluslararası ödül alması da bizleri gururlandırdı. Devletimize minnettarız"

Orhan Bayram (55-kamyonet sürücü) ise, "Eski Zigana tünelini kullandığımız dönemlerde, hele de kış şartlarında çok çileler çekerdik. Yeni Zigana Tüneli ömrümüze ömür kattı. Devletimiz bizleri konfora ve rahatlığa kavuşturdu. Uluslararası ödül alması da Türk milleti olarak bizleri gururlandırdı. Basit bir geçiş tüneli değil. Aksine konforlu ve huzur dolu bir tünel. Yapanlardan Allah razı olsun"