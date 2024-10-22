Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu: CİMER başvurusu sonrası Emniyet’i devreye soktuk

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA canlı yayınında Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürecine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:
ÇETE NASIL TESPİT EDİLDİ? KÖSTEBEK VAR MI?
"21 Mart'ta CİMER başvurusu oldu, süreç başladı. 5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bunla ilgili destek verin' dedim.
4 Eylül 2023'te 300 kişi dinlenmeye başladı. Köstebek olabilir şüphesiyle denetimler çok gizli yaptık. 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık."
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