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Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:41 Son Güncelleme: 22.10.2024 09:51

Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu: CİMER başvurusu sonrası Emniyet'i devreye soktuk

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. 21 Mart'ta CİMER başvurusu ile sürecin başladığını belirten Bakan Memişoğlu, "5 Mayıs 2023'te emniyetten yardım istedik." dedi.

Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu: CİMER başvurusu sonrası Emniyet’i devreye soktuk

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA canlı yayınında Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürecine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

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"21 Mart'ta CİMER başvurusu oldu, süreç başladı. 5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bunla ilgili destek verin' dedim.

4 Eylül 2023'te 300 kişi dinlenmeye başladı. Köstebek olabilir şüphesiyle denetimler çok gizli yaptık. 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık."

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Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu: CİMER başvurusu sonrası Emniyet'i devreye soktuk
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