Yenidoğan Çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu: CİMER başvurusu sonrası Emniyet’i devreye soktuk

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA canlı yayınında Yenidoğan Çetesi'ne yönelik yürütülen soruşturma sürecine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

AHaber CANLI YAYIN

ÇETE NASIL TESPİT EDİLDİ? KÖSTEBEK VAR MI?

"21 Mart'ta CİMER başvurusu oldu, süreç başladı. 5 Mayıs 2023'te emniyeti devreye sokuyoruz ve yardımcılarıma 'Emniyet ve savcılık ne isterse 7/24 bunla ilgili destek verin' dedim.

4 Eylül 2023'te 300 kişi dinlenmeye başladı. Köstebek olabilir şüphesiyle denetimler çok gizli yaptık. 25 Eylül 2023'te hastanelere olağanüstü denetim yaptık."

Ayrıntılar geliyor...