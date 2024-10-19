Yenidoğan çetesi şüphelisi hastane sahibinden skandal konuşmalar! “Savcının hastanemde ne işi var, bebek zaten ölecekti”

Bebek acil hastalarını yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiraladıkları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine, 3 bebeğin de yaralanmasına neden olan 2'si doktor bazıları 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı 'Yenidoğan bebek çetesi' hakkında soruşturma tamamlandı. Tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi. Sağlık çetesi soruşturmasında iddianamede yer alan şüphelilerden biri de Güney Hastanesi sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu oldu. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede şüpheli Yurtoğlu'nun skandal konuşmaları da yer aldı.
"SAVCININ HASTANEMDE NE İŞİ VAR?"
Ayşegül Müzeyyen Yurtoğlu'nun sahibi olduğu Güney Hastanesi'nde, Kaya bebek şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sırasında hastaneye savcının geleceğini duyan şüpheli Yurtoğlu'nun: "Büyükçekmece savcısının benim hastanemde ne işi var? Bebek gece öldü. 500 gr zaten ölecekti" şeklinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.
KAMERA KAYITLARINI DA YOK ETTİRMİŞ
Soruşturma kapsamında Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun aynı dosyada şüpheli Ali Dirik ile birlikte, Kaya bebeğin öldüğü gece hastanedeki bazı kamera kayıtlarını da yok ettirdiği de belirlendi. Öte yandan, Kaya bebeğin öldüğü gün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Güney Hastanesi'nde yapılan denetimlerde usülsüzlükler tespit edildi.
Yurtoğlu'nun kendi hastanesinin yenidoğan yoğun bakımı hakkında "Bebek yoğun bakımını depoya çevirdiniz, ne bir karıştırıcı var ne bir şey var" şeklinde konuşarak hastanesindeki eksiklik ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirttiği ancak hastanedeki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem ve tedbir almadığı ortaya çıktı.
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