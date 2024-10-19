Yenidoğan çetesi şüphelisi hastane sahibinden skandal konuşmalar! “Savcının hastanemde ne işi var, bebek zaten ölecekti”

Yurtoğlu'nun kendi hastanesinin yenidoğan yoğun bakımı hakkında "Bebek yoğun bakımını depoya çevirdiniz, ne bir karıştırıcı var ne bir şey var" şeklinde konuşarak hastanesindeki eksiklik ve usulsüzlüklerden haberdar olduğunu belirttiği ancak hastanedeki usulsüzlüklerle ilgili herhangi bir işlem ve tedbir almadığı ortaya çıktı.

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