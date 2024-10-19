"Yenidoğan çetesi"nin 197 suç eylemi, 30 klasörlük denetim raporunda yer aldı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne ilişkin süreç, CİMER'e ulaşan ihbarın Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesiyle başladı.

O dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuyu doğrudan emniyet yetkililerine iletti ve eş zamanlı olarak ildeki tüm hastanelerde bulunan yenidoğan yoğun bakımların denetlenmesine ilişkin komisyon kurdu.

Emniyet, çetenin faaliyetlerinin ortaya çıkarılması için aylarca teknik takip çalışması yürütürken, İstanbul'daki tüm özel hastanelere yönelik de çapraz denetimler başlatıldı. Bir bölgedeki hastanelerin ani bir şekilde, eş zamanlı olarak denetlenmesi anlamına gelen çapraz denetimler sonucu, 30 klasör ve 2 koliden oluşan rapor hazırlandı.

Çetenin faaliyetlerinde hangi özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerinin bulunduğu, devleti zarara uğratmak amacıyla ne gibi usulsüzlüklere karışıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığı bu rapor, teknik takip ve diğer tespitlerle birlikte, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada önemli rol oynadı.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde 197 suça konu eylemin oluştuğu saptandı. Denetimler, banka hesap hareketleri, HTS incelemeleri ve fiziki takip tutanaklarının da suç içerikli konuşmalar ile örtüştüğü belirlendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ile oluşturulan 494 sayfalık iddianameye de yansıyan yüzlerce sayfalık raporda, hastane denetimlerinde, bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken bazı defterlerinin doldurulmadığı, bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumları ile fiili sağlık durumlarının uyuşmadığı aktarıldı.

ŞÜPHELENİLEN ÖZEL HASTANELERE YENİDOĞAN SEVKLERİ DURDURULDU

Komisyonun özel hastanelere yönelik Eylül 2023'te başlatılan denetimlerinde ilk somut şüphelere ulaşılmasıyla eş zamanlı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, 112 Acil üzerinden örgütün kullandığından şüphe duyulan özel hastanelerin tamamına yenidoğan sevkleri durduruldu.

Yargılama sürecinin başladığı, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkındaki süreç devam ederken, hastanelerin ilgili birimlerine yönelik bakanlıkça cezai yaptırımlar uygulandı.

Hastanelere yönelik denetim çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Hastanelerin ruhsat iptaliyle ilgili süreç ise halihazırdaki mevzuat çerçevesinde ilerletiliyor.

Şu ana kadar bu konudaki gerekli işlemlerin yargı süreciyle eş güdüm içerisinde yürütüldüğü, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının bununla ilgili yakın zamanda karara varacağı bilgisi edinildi.