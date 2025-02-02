Yenidoğan çetesinin iki numarası intihar etti

Yenidoğan çetesinin tutuklu iki numarası Dr. İlker Gönen (44), Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde intihar etti. 29 Ekim 2024'de Antalya'daki cezaevine nakledilen, Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri odasına gitti. İntihar notu bıraktıktan sonra kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli tarafından koğuşundan alınarak revire götürüldü. Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesi izi, sol bileğinde de küçük kesi izi tespit edildi. Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.