Yenidoğan tedavisinde robot desteği

Yenidoğan tedavisinde birebir bebeği taklit eden maketlerden yararlandıklarını anlatan Koç, "İleri simülasyon uygulaması hayata geçti. Bunlar normal bebek gibi ağlıyor, nefes alıyor, morarıyor, kalp hızı, akciğer sesleri mevcut. Özel mankenler var, bebek maketleri gibi. Birinde damar yolu takılıyordu, diğerinde solunum destek cihazı tedavisi yapılıyordu. Bebekler onlara uygulanan tıbbi müdahalelere yanıtlar veriyor. Doğruysa iyileşiyor, yanlışsa kötüleşiyor. Robot gibi düşünün. Ona göre tedavi seçeneklerini belirliyoruz" ifadesini kullandı.

ANNELER YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA

Prematüre doğan bebeklerin annelerinin göğsünde, doğrudan cilt teması ile büyütülmesinin amaçlandığı Ten Tene Temas projesi hakkında da bilgi veren Koç, "Yenidoğan yoğun bakımları uzay üssü gibi. 500-600 gramlık bebekler, hepsi cihazlara bağlı. O bebekler şimdi hayata çok şanssız başlıyorlar. Zaten 9 ay annesinin karnında olması gerekirken, çok daha erken anneden ayrılıyor. Anne de kendini bazen suçlu hissediyor. Anneyi yenidoğan yoğun bakım merkezlerine alıyoruz. Anne ile temas eden bebeklerin yaşama şansı da artıyor. Zihinsel gelişimleri daha iyi oluyor" diye konuştu.