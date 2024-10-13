Yenidoğan vurgununda soruşturma tamamlandı! Korkunç konuşmalar tapelerde yer aldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosu Savcılarından Y.E'nin, şüphelilerin avukatı A.A. tarafından ölümle tehdit edilmesine rağmen titizlikle yürütülerek tamamlanan soruşturmanın fezlekesine SABAH ulaştı. Geçtiğimiz Nisan ayında İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda yakalanarak tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi. Örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi.
"DENETİME GELİRLERSE RUHSATI DEĞİŞTİR"
Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheliler arasında geçen konuşmalar da fezlekede yer aldı. Örgüt yöneticisi F.S. ile örgüt üyesi H.D.T. arasında geçen denetimle ilgili görüşme dikkat çekti.
İŞTE O KONUŞMALAR:
H.D.T: "Hocam şimdi bu salaklar bana yarın denetime geleceklerini söyledi. '2-3 ay sonra denmişti. Şimdi 'Sabah denetim olacak' diyorlar."
Örgüt yöneticisi F.S: "Denetimde bir şey yok ya korkma."
H.D.T: " Hocam ruhsat değişecek. Paneller değişecek. Kuvözler değişecek. Monitör yok, biliyorsun. Ben yine alanı elimden geldiği kadar hazırlayacağım."
F.S: "Hay anasını ya.."
KULLANMADIKLARI İLAÇLARI DA KULLANILMIŞ GİBİ SGK'YA FATURA ETMİŞLER
Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullanmadıkları bir sürü ilacı da kullanılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı. Örgüt üyelerinin birbiri arasında çok sayıda EFT hareketinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.