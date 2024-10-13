Yenidoğan vurgununda soruşturma tamamlandı! Korkunç konuşmalar tapelerde yer aldı

İŞTE O KONUŞMALAR:

H.D.T: "Hocam şimdi bu salaklar bana yarın denetime geleceklerini söyledi. '2-3 ay sonra denmişti. Şimdi 'Sabah denetim olacak' diyorlar."

Örgüt yöneticisi F.S: "Denetimde bir şey yok ya korkma."

H.D.T: " Hocam ruhsat değişecek. Paneller değişecek. Kuvözler değişecek. Monitör yok, biliyorsun. Ben yine alanı elimden geldiği kadar hazırlayacağım."

F.S: "Hay anasını ya.."

KULLANMADIKLARI İLAÇLARI DA KULLANILMIŞ GİBİ SGK'YA FATURA ETMİŞLER

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kullanmadıkları bir sürü ilacı da kullanılmış gibi göstererek Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) fatura ettiği ve haksız kazanç elde ettiği de vurgulandı. Örgüt üyelerinin birbiri arasında çok sayıda EFT hareketinin bulunduğu da soruşturma dosyasına girdi.